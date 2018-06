Los Angeles/Berlin (dpa) - Ihr junger Freund tanzt mit auf der Bühne. Und auch ihre vierjährigen Zwillinge sind dabei. Mitsamt ihrer Familie kommt «J.Lo» auf Deutschland-Tour - erstmals.

«Sehr unkompliziert. Und eine unglaublich gute Tänzerin.» Moderator Markus Lanz geriet nach dem Besuch von Jennifer Lopez in seiner Sendung regelrecht ins Schwärmen. Ob im hautengen Glitzerkostüm auf der Bühne oder vertraut neben Karl Lagerfeld auf der Couch: «J.Lo» brachte Superstar-Flair in die erste «Wetten, dass..?»-Sendung nach der Ära Gottschalk. Danach ging es für die Sängerin weiter nach Madrid, Zürich und Bologna. An diesem Samstag steht sie in Berlin auf der großen Bühne - in der O2 World. Es ist der Auftakt einer kleinen Deutschland-Tour. Und das erste Deutschland-Konzert des sexy Stars überhaupt. Es folgen Konzerte in München (25.10.), Hamburg (28.10.) und Oberhausen (31.10).

Auf der «Dance again»-Welttournee präsentiert die 43-Jährige ihr Album Nummer acht. 1999 schaffte sie den musikalischen Durchbruch mit «If You Had My Love». Aber bislang war die in New York geborene Latina immer nur für einzelne kurze Auftritte in Deutschland, etwa bei TV-Shows. «Ich weiß, das ist etwas, dass sich meine Fans schon lange gewünscht haben», sagt die Künstlerin mit Blick auf die Konzerte. «Ich bin gespannt, diese Energie zu spüren.»

In Berlin passen bis zu 11 500 Fans in die Konzerthalle. Wenige Tage vor dem Auftritt waren noch viele Tickets im Angebot - für bis zu 112,50 Euro. Auch die anderen Auftritte waren kurz vorher noch nicht ausverkauft.

Neben ihren neuen Hits präsentiert Lopez natürlich auch ihre früheren Chart-Erfolge. Paillettenbesetzte Kostüme, Feuerwerk und Konfetti-Fontänen dürfen da nicht fehlen. «Ich mag funkelnde Dinge», sagt Lopez. Ob privat oder auf der Bühne: Die Musikerin, Schauspielerin und Tänzerin umringt sich gerne mit Männern. Auf der Tour hat sie Background-Sänger und Tänzer dabei - darunter ihr fast zwei Jahrzehnte jüngerer Freund Casper Smart.

Mit ihrem Privatleben sorgt Jennifer Lynn Lopez - so der bürgerliche Name - seit den 90er Jahren für Schlagzeilen, etwa wegen ihrer Beziehung zu Schauspieler Ben Affleck, ihrer Liaison mit US-Rapper Sean «Diddy» Combs oder zuletzt mit der Scheidung von ihrem dritten Ehemann, dem Sänger Marc Anthony.

«Wollen wir nicht alle die Liebe unseres Lebens in der Highschool kennenlernen, heiraten, Kinder und Enkel bekommen und glücklich miteinander bis ans Ende unserer Tage leben?», fragt Lopez. Der «Bild»-Zeitung verriet sie vor einigen Tagen: «Den Glauben an die Liebe habe ich nie verloren. Liebe ist meine Droge. Ich rauche nicht. Ich trinke nicht. Ich bin nur süchtig nach Liebe.»

Aus ihrer Ehe mit Kollege Marc Anthony stammen die vierjährigen Zwillinge Max und Emme. Sie sind auch auf der ersten Welt-Tournee ihrer vielbeschäftigten Mutter dabei. Damit das klappt, bekommt die Sängerin mit eigener Mode- und Parfüm-Linie nicht nur Unterstützung von Familie und Freunden, sondern hält sich auch an einen genauen Zeitplan. «Ich baue meine Arbeit ein, wenn ich arbeiten muss, und dann mache ich Schluss, wenn es Zeit ist, Schluss zu machen.»