Roswell/Wien (dpa) - Extremsportler Felix Baumgartner will seinen Stratosphären-Sprung so schnell wie möglich wagen und hofft auf gutes Wetter am Sonntag oder Montag.

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte er am Donnerstag ein Foto von sich vor einem Plakat, auf dem Baumgartner viel Glück gewünscht wird. «Es sieht so aus, als wäre die ganze Stadt im Stratos-Fieber», schrieb der 43-Jährige.

Starker Wind hatte am Dienstag seinen Sprung aus 36 Kilometern Höhe in Roswell (US-Staat New Mexico) verhindert, mit dem er die Schallmauer durchbrechen will. Am Donnerstag war das Wetter zu schlecht für einen zweiten Versuch, Anfang kommender Woche sehen die Vorhersagen besser aus, hieß es vom Organisationsteam.

