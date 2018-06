Hamburg (SID) - Die ehemalige Box-Weltmeisterin Ina Menzer will auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze den EM-Titel des Verbandes WBO erobern. Die Mönchengladbacherin steigt am Freitag in Hamburg gegen Renata Domsodi (Ungarn) in den Ring. Die 31 Jahre alte Federgewichtlerin Menzer hatte am 3. Juli 2010 gegen Jeannine Garside (Kanada) ihre drei WM-Titel verloren und danach eine über einjährige Pause eingelegt.

Im Rahmen der Boxnacht sollte auch Schwergewichtshoffnung Denis Boytsov gegen den "Sandmann" Konstantin Airich in den Ring steigen. Das Duell um den Baltic-Titel der WBC fällt jedoch wegen einer Verletzung von Boytsov aus.