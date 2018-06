Shanghai (SID) - Nächster Meilenstein für Tennis-Star Roger Federer: Dem Grand-Slam-Rekordgewinner aus der Schweiz ist nach dem Dreisatzsieg über seinen Landsmann Stanislas Wawrinka im Achtelfinale des ATP-Turniers in Shanghai die 300. Woche als Weltranglistenerster sicher. "Das ist wirklich unglaublich. Ich sehr stolz auf diesen Rekord", sagte Federer, der in der Runde der letzten Acht auf Marin Cilic (Kroatien/Nr. 10) trifft.

Bei einer Niederlage gegen Wawrinka hätte Federer im Falle eines Turniersiegs von Novak Djokovic die Spitzenposition in der kommenden Woche an den Serben abgegeben. Mit bislang 299 Wochen auf dem Tennis-Thron führt der 17-malige Grand-Slam-Sieger die Rekordliste vor Pete Sampras (USA/286 Wochen) an.