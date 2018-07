Berlin (dpa) - Als erster Grünen-Politiker in der Geschichte der Bundesrepublik steht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann an der Spitze des Bundesrates. Die Länderkammer wählte den 64-Jährigen einstimmig zum Präsidenten. Kretschmann folgt auf Bayerns Regierungschef Horst Seehofer. Nach dem üblichen Turnus wird Kretschmann den Bundesrat ein Jahr lang führen. Offizieller Beginn seiner Amtszeit ist am 1. November. In der Funktion als Präsident lösen sich die Ministerpräsidenten in der Reihenfolge der Einwohnerzahl ihrer Länder ab.

