Torshavn (dpa) - Die Fußball-Nationalmannschaft der Färöer hat in der Deutschland-Gruppe zur WM-Qualifikation zumindest ein paar Minuten von einer Sensation geträumt. Der Außenseiter ging vor heimischer Kulisse in Torshavn gegen Schweden mit 1:0 in Führung. Am Ende mussten sich die Kicker der 50 000-Einwohner-Nation aber mit 1:2 geschlagen geben. In einer weiteren Partie dieser Gruppe trennten sich Kasachstan und Österreich 0:0. Das deutsche Team spielt am Abend in Irland.

