Dublin (SID) - Neben dem gelbgesperrten Kapitän Philipp Lahm stand auch Dortmunds Jungstar Mario Götze am Freitagabend im WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Dublin gegen Irland nicht im Kader der DFB-Auswahl. Der 20-Jährige musste wegen muskulärer Probleme passen. Es sei im Hinblick auf die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin gegen Schweden jedoch eine reine Vorsichtsmaßnahme, ließ der DFB mitteilen. Götze hatte bereits in den vergangenen Tagen nur eingeschränkt trainieren können.