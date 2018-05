Jerewan (SID) - Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hat Italiens Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation einen glanzlosen Pflichtsieg eingefahren. Der Vize-Europameister mühte sich beim Duell in Jerewan gegen Gastgeber Armenien zu einem 3:1 (1:1) und hat in der Gruppe B nach drei Spielen sieben Punkte auf dem Konto.

Mittelfeld-Stratege Andrea Pirlo hatte die Squadra Azzurra in der 11. Minute per verwandelten Elfmeter in Führung gebracht, ehe Genrik Mkhitaryan der zwischenzeitliche Ausgleich (27.) für den Außenseiter gelang. Daniele de Rossi (64.) und Pablo Osvaldo (82.) drehten die Partie aber noch zugunsten des viermaligen Weltmeisters.