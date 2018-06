Eriwan (dpa) - Ex-Weltmeister Italien hat in der WM-Qualifikation einen glanzlosen Sieg beim Außenseiter Armenien erzielt. Die Squadra Azzurra setzte sich mit 3:1 (1:1) durch.

Nach der Führung durch Andrea Pirlo per Strafstoß in der elften Minute gelang den Gastgebern in Eriwan der Ausgleich durch Henrikh Mkhitaryan (28.). Erst nach dem Seitenwechsel fiel den Italienern die Antwort ein: Daniele de Rossi brachte den Favoriten wieder in Führung (64.).

Während der Schlussoffensive der Armenier machte Pablo Osvaldo (82.) den zweiten Sieg der Italiener in ihrem dritten Spiel der Gruppe B perfekt. Sie verteidigten damit auch die Tabellenführung mit sieben Punkten vor der Tschechischen Republik, die in Pilsen einen 3:1-Heimsieg über Malta schaffte.