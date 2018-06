Wien (SID) - Österreichs Fußball-Nationaltrainer Marcel Koller hat David Alaba gegen den ausdrücklichen Wunsch von Bayern Münchens Coach Jupp Heynckes für das Länderspiel am Dienstag gegen Kasachstan nachnominiert. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Freitagmittag mitteilte, werde Alaba im Laufe des Tages nach Wien reisen und bereits am Samstag erstmals mit der Nationalmannschaft trainieren. Die Nachnominierung erfolgte nach einem Telefonat mit Heynckes.

Der 20-jährige Alaba hatte erst am Donnerstag in einem Testspiel gegen Drittligist SpVgg Unterhaching (2:0) sein Comeback nach zweieinhalbmonatiger Verletungspause wegen eines Ermüdungsbruch im linken Fuß gefeiert. Anschließend hatte FCB-Coach Heynckes an Koller appelliert, Alaba noch nicht zu nominieren.

"David ist noch nicht so weit, um auf ganz hohem Niveau zu spielen. Er braucht noch Spiele, um seine absolute Topform zu erreichen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass Marcel Koller so klug ist und auf die Spieler zurückgreift, die sich in Österreich anbieten", hatte Heynckes gesagt.

Alaba selbst hatte erklärt, "auf jeden Fall" im Rückspiel gegen Kasachstan dabei sein zu wollen. Österreich trat am Freitagabend im Hinspiel zunächst in Astana gegen Kasachstan an.