London (SID) - Die Stürmer Wayne Rooney und Danny Welbeck haben England in der WM-Qualifikation einen standesgemäßen Sieg beschert. Beim 5:0 (2:0)-Erfolg gegen Fußball-Zwerg San Marino glänzten sowohl Rooney (35. und 70.) als auch Welbeck (37. und 72.) mit einem Doppelpack. Neben dem Sturmduo von Manchester United traf im Londoner Wembley-Stadion auch Alex Oxlade-Chamberlain zum 5:0-Endstand (77.). Mit sieben Punkten aus drei Spielen übernahmen die Three Lions wieder die Führung in der Gruppe H.

Vor dem Spiel hatte es reichlich Unruhe im englischen Teams gegeben. Ashley Cole hatte den englischen Verband FA über Twitter als "einen Haufen Deppen" bezeichnet. Der Profi von Champions-League-Sieger FC Chelsea kam nur deshalb um eine Sperre herum, weil er sich bei FA-Präsident David Bernstein entschuldigte.

Cole ist wie auch andere Nationalspieler sauer, dass Ex-Kapitän John Terry nicht mehr für die "Three Lions" aufläuft. Der Innenverteidiger war zurückgetreten, nachdem die FA Ermittlungen wegen einer rassistischen Beleidigung gegen Anton Ferdinand (Queens Park Rangers) eingeleitet hatte.