Le Havre (SID) - Anti-israelische Proteste haben zu einer kurzzeitigen Unterbrechung des Play-off-Hinspiels für die U21-EM 2013 in Israel zwischen Frankreichs und Norwegens Nachwuchsfußballern (1:0) geführt. Mit Tüchern, die die palästinenische Flagge abbildeten, stürmten sechs Zuschauer in der 72. Minute auf das Feld. Zwei der Unruhestifter hielten ein Banner mit der Aufschrift "Spielt nicht für Apartheid" in die Höhe. Die Störenfriede konnten nach drei Minuten von den Ordnungskräften überwältigt und die Partie in Le Havre fortgesetzt werden.