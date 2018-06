Berlin (dpa) - AOK-Vorstandschef Jürgen Graalmann hat sich trotz der Rekordreserve bei der gesetzlichen Krankenversicherung gegen eine Abschaffung der Praxisgebühr ausgesprochen. Eine solche Entlastung käme gerade nicht bei denjenigen an, die sie gebrauchen könnten, sagte er im ARD-«Morgenmagazin». Die AOK werde das Geld in die Verbesserung der Versorgung investieren. Nach einer neuen Schätzung steuern die Reserven in der gesetzlichen Krankenversicherung auf einen neuen Rekord von weit über 20 Milliarden Euro zu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.