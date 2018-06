Barcelona (dpa) - Zehntausende Menschen sind am spanischen Nationalfeiertag in Barcelona auf die Straße gegangen, um gegenüber dem wachsenden Separatismus in Katalonien die Einheit Spaniens zu verteidigen. Auch Spanier aus anderen Landesteilen nahmen an der Kundgebung unter dem Motto «Wir alle sind Katalonien» teil. Die Behörden schätzten die Zahl der Teilnehmer auf 65 000. Ein separatistischer Katalane wollte einen Demonstranten angreifen und wurde festgenommen. Ansonsten gab es keine Zwischenfälle.

