Oslo (dpa) - Die Europäische Union wird nach offiziell noch unbestätigten Medienangaben mit dem diesjährigen Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Der gewöhnlich gut unterrichtete norwegische Rundfunk- und TV-Sender NRK meldete die Vergabe am Freitagmorgen genau eine Stunde vor der Verkündung in Oslo als sicher.

Dass die Entscheidung des Komitees vorab von Medien veröffentlicht wird, ist ungewöhnlich.

Bereits am Vorabend hatten sich Spekulationen in Oslo verbreitet, wonach die EU als «erfolgreiches Friedensprojekt» nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem weltweit hochgeachteten Preis ausgezeichnet werden soll. Der Komiteechef und norwegische Ex-Regierungschef Thorbjörn Jagland sowie der Direktor des Nobelinstitutes, Geir Lundestad, gelten seit mehreren Jahren als Verfechter der Vergabe an die EU.

Komiteechef Jagland hatte vorab erklärt, dass die diesjährige Entscheidung einstimmig von allen fünf Mitgliedern getragen werde. Das Komitee ist nach einem Parteienproporz zusammengesetzt, der auch zwei EU-kritische Parteien berücksichtigt. Im Vorfeld war auch die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und deren Mit-Gründerin Swetlana Gannuschkina (70) als möglicher Preisträger gehandelt worden.

Nach dem Testament des Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896) soll derjenige mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet werden, der im jeweils voraufgegangenen Jahr am meisten für den Frieden getan habe.

Im letzten Jahr wurden drei Frauen ausgezeichnet. Die Journalistin Tawakkul Karman aus dem Jemen teilte sich den Preis mit der liberianischen Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf und Leymah Gbowee, ebenfalls aus Liberia. Der Friedensnobelpreis ist mit umgerechnet 930 000 Euro dotiert.

