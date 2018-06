Berlin (dpa) - SPD-Chef Sigmar Gabriel will verhindern, dass die Bundestagswahl 2013 in die Herbstferien dreier Bundesländer fällt. Der «Süddeutschen Zeitung», sagte der Parteichef, offensichtlich sei in der Regierung nach der Nominierung von Peer Steinbrück zum SPD-Kanzlerkandidaten «die reine Panik ausgebrochen». Anders sei nicht zu erklären, dass Union und FDP ernsthaft erwägen, den Termin für die Bundestagswahl in die Ferienzeit von drei SPD-regierten Bundesländern zu legen. In Hamburg, Berlin und Brandenburg beginnen am 28. September 2013 die Herbstferien.

