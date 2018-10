FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Freitag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2935 US-Dollar und damit so viel wie am Abend zuvor. Ein Dollar war zuletzt 0,7730 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2918 (Mittwoch: 1,2889) Dollar festgesetzt.

Mangels entscheidender Konjunkturdaten dürften zum Wochenausklang vor allem die Aktienmärkte und die laufende Berichtsaison in den USA die Richtung vorgeben. Im Blick steht freilich auch die Lage in Spanien und Griechenland: Während sich die Reaktion der Finanzmärkte auf die jüngste Bonitätsabstufung Spaniens in Grenzen hielt, gibt es Meinungsverschiedenheiten beim Thema Athen: Der Internationale Währungsfonds (IWF) scheint nicht abgeneigt zu sein, Griechenland mehr Zeit für Reformen und Konsolidierung zu geben. Die Bundesregierung gibt sich zurückhaltend.