Düsseldorf (dpa) - Der Arbeitsalltag stresst die Menschen in Deutschland einer aktuellen Umfrage zufolge mehr als private Sorgen. 61 Prozent der Befragten hierzulande gaben als größten Stressfaktor ihre Arbeit an. Die Umfrage des Bürodienstleisters Regus ergab außerdem, dass bei 58 Prozent der Befragten die Anspannung im Job im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Privat macht den Menschen vor allem ihre finanzielle Lage Sorgen: 25 Prozent der in Deutschland Befragten sehen darin den größten Stressfaktor.

