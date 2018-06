Dallas (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ist bei den Dallas Mavericks wieder ins Training eingestiegen, muss aber weiter eine Operation an seinem lädierten rechten Knie fürchten. "Ich weiß nicht, warum das Knie immer wieder anschwillt. Vielleicht ist etwas darin, was da nicht sein sollte", sagte Nowitzki im Trainingszentrum der Texaner in Dallas.

Eine Arthroskopie (Kniespiegelung) in der nächsten Woche wird immer wahrscheinlicher, nachdem bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage Flüssigkeit aus dem Gelenk entfernt werden musste. "Eine Operation ist noch nicht geplant. Hoffentlich wird alles gut", sagte der 34-Jährige.

Der Würzburger hatte zuletzt beim Testspiel der Mavs in Barcelona pausieren müssen, weil das rechte Knie schmerzte. Diese Probleme hatte Nowitzki bereits vor der letzten Saison. Als Folge musste er unter anderem vier Saisonspiele pausieren und ein Spezialtraining absolvieren. "Wenn die Schwellung immer wieder kommt, werde ich nicht die ganze Saison mit einem geschwollenen Knie spielen", betonte Nowitzki: "Wenn es öfter wiederkehrt, müssen wir uns definitiv etwas anderes einfallen lassen."

Eine Operation verbunden mit einer Pause wären wenige Tage vor dem Start seiner 15. Saison in der US-Profiliga wohl die Folge. Einen konkreten Plan für eine OP gibt es aber noch nicht. "Wenn wir uns dafür entscheiden, wäre es am besten, das so schnell wie möglich zu machen", sagte Nowitzki: "Ich habe es noch nie gemocht, wenn ich Spiele verpasse."

Am 30. Oktober startet der Meister von 2011 mit dem Auswärtsspiel bei Titelfavorit Los Angeles Lakers in die Spielzeit. "Wir beobachten die Situation sehr genau", sagte Mavs-Trainer Rick Carlisle: "Die Hoffnung ist groß, dass wir es so durchstehen. Wir müssen es aber jeden Tag neu bewerten."

Ob Nowitzki am Montag im Testspiel gegen die Houston Rockets zum Einsatz kommt, ist noch offen. "Wir müssen abwarten, wie sich der Zustand meines Knies in den nächsten Tagen entwickelt", sagte Nowitzki.