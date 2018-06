Istanbul (dpa) - Angesichts zunehmender internationaler Spannungen durch den Syrien-Konflikt trifft sich Außenminister Guido Westerwelle heute mit seinem türkischen Kollegen Ahmet Davutoglu. Auf dem Rückflug von einer China-Reise legt Westerwelle dazu einen Zwischenstopp in Istanbul ein. In den vergangenen Tagen hatte er die Türkei und Syrien bereits mehrfach zu Besonnenheit gemahnt. Zwischen beiden Nachbarländern hat sich der Ton in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Im türkischen Grenzgebiet schlagen immer wieder Granaten aus Syrien ein. Die Türkei feuert zurück.

