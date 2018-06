Istanbul (dpa) - Außenminister Guido Westerwelle trifft sich heute in Istanbul mit seinem türkischen Kollegen Ahmet Davutoglu. Beide werden auch über den Syrien-Konflikt sprechen. In den vergangenen Tagen hatte Westerwelle die Türkei und Syrien bereits mehrfach zur Besonnenheit aufgerufen. Kritik gibt es auch an Russland, weil von dort ein Flugzeug mit Militärgütern für das Regime von Präsident Baschar al-Assad nach Syrien gestartet sein soll. Westerwelle besucht Istanbul auf seiner Rückreise aus China.

