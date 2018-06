Los Angeles (dpa) - In Beverly Hills ist eine frühere Villa von Elvis Presley zu haben. Das Anwesen ist für knapp 13 Millionen Dollar im Angebot. Das Haus verfügt über vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, ein Gästehaus und Swimmingpool. Elvis Presley hatte in den 60er Jahren mit seiner damaligen Frau Priscilla in der Villa in Kalifornien gelebt. Zuletzt war sie laut «Los Angeles Times» für 20 000 Dollar im Monat vermietet worden.

