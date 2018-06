Berlin (dpa) - Heiße Rhythmen und hautenge Kostüme: Jennifer Lopez hat in Berlin das erste Deutschland-Konzert ihrer Karriere gegeben - und wurde von rund 10 000 Fans umjubelt. Zur Show der 43-Jährigen in der Berliner O2 World gehörten viele Kostümwechsel, ein Feuerwerk, Windmaschinen und Konfetti. Auf ihrer «Dance again»-Welttournee präsentiert die Sängerin ihr Album Nummer acht. Als Tänzer ist ihr Freund Casper Smart dabei. Bis Ende Oktober folgen weitere Auftritte in München, Hamburg und Oberhausen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.