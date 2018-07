Berlin (dpa) - SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat im Streit um die Nebeneinkünfte des designierten SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück nachgelegt. Man werde sich die scheinheilige Gesellschaft von Union und FDP zur Brust nehmen, sagte er der «Bild am Sonntag». So kassiere etwa FDP-Generalsekretär Patrick Döring als Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Die SPD will in der kommenden Woche einen Vorschlag für strengere Regeln bei der Angabe von Nebeneinkünften von Bundestagsabgeordneten vorlegen.

