Caracas (dpa) - Venezuelas wiedergewählter Präsident Hugo Chávez hat sechs Kabinettsumbesetzungen per Twitter mitgeteilt. Er habe General Néstor Reverol zum neuen Minister für Innere Beziehungen und Justiz berufen, schrieb er in seinem Account bei dem Internet- Kurznachrichtendienst. Wechsel gibt es auch an der Spitze der Ministerien Agrar, Kommunikation und Umwelt. Die bisherigen Amtsinhaber treten teils als Kandidaten im Dezember bei den Gouverneurswahlen an.

