Berlin (dpa) - Die Ehefrau von Roger Moore (85) hat keinen seiner James-Bond-Filme gesehen. «Sie verfügt eben über einen guten Geschmack», sagte der Brite der «Bild am Sonntag».

In den 1970er und 1980er Jahren ermittelte Moore in sieben Filmen als Superagent und Sexsymbol im Geheimdienst Ihrer Majestät. Seit einem Jahrzehnt ist er mit seiner vierten Ehefrau Kristina verheiratet. Seinen Bond-Vorgänger Sean Connery hielt er für den besseren in der Rolle - bis Daniel Craig kam: «Der ist wahnsinnig echt. Man glaubt ihm einfach, dass er ohne mit der Wimper zu zucken einen Menschen umbringt.»