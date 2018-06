Dakar (SID) - Brennende Sitze, fliegende Steine und ein verletzter Sportminister: Beim Qualifikations-Rückspiel zum Afrika Cup 2013 zwischen dem Senegal und der Elfenbeinküste ist es am Samstagabend in Dakar zu schweren Krawallen gekommen. Nach dem zweiten Treffer des früheren Chelsea-Stürmers Didier Drogba in der 75. Minute begannen zahlreiche Senegalesen zu randalieren und Gegenstände auf den Rasen zu werfen. Das Spiel wurde abgebrochen, die Polizei setzte Tränengas ein.

"Der Senegal wird sich nicht für den Afrika-Cup qualifizieren und muss mit Sanktionen seitens des Afrikanischen Fußball-Verbandes rechnen", wurde Senegals Sportminister El Hadji Maluck Gakou zitiert. Nach Angaben Gakous wurden rund zehn Personen leicht verletzt, er selbst sei von einem Stein getroffen worden.

Nach Beginn der Aussschreitungen versammelten sich die Spieler beider Teams in geduckter Haltung im Mittelkreis und wurden in die Katakomben des Stade Léopold Sédar Senghor eskortiert. Den rund 300 mitgereisten Fans aus der Elfenbeinküste wurde zum Schutz Zugang zum Spielfeld gewährt.

Die Ivorer hatten das Hinspiel in der K.o.-Runde der Qualifikation zum Afrika Cup 2013 in Südafrika Anfang September mit 4:2 für sich entschieden. Drogbas zweiter Treffer zum 2:0 schien endgültig das Ende aller Hoffnungen für die "Löwen".