Mainz (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat dem ZDF eine gute Quote beschert. Den 6:1 (2:0)-Erfolg der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im WM-Qualifikationsspiel in Dublin gegen Gastgeber Irland verfolgten am Freitagabend im Schnitt 11,14 Millionen Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil von 39,0 Prozent.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) führt die Qualifikationsgruppe C mit neun Punkten nach drei Spielen an. Nächster Gegner ist am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Berlin Schweden.