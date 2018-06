Damaskus (dpa) - Eine Beruhigung der angespannten Lage zwischen der Türkei und Syrien ist nicht in Sicht. Jetzt hat Damaskus seinen Luftraum für türkische Zivilflugzeuge gesperrt. Es sei die Antwort auf die Entscheidung der türkischen Regierung, keine syrischen Zivilmaschinen in seinem Luftraum zu dulden, hieß es. Außenminister Westerwelle mahnte die Türkei zur Zurückhaltung. Bei einem Besuch in Istanbul forderte er den Nato-Partner auf, den bisherigen «besonnenen Kurs» fortzusetzen.

