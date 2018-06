Schwere Fan-Ausschreitungen in Dakar - Quali-Match abgebrochen

Dakar/Kapstadt (dpa) - Beim Qualifikationsspiel zum Afrika Cup zwischen Senegal und der Elfenbeinküste ist es in Dakar zu schweren Ausschreitungen gekommen. Kurz vor Ende der Partie begannen die heimischen Fans am Samstagabend beim Stand von 0:2, auf den Rängen zu randalieren und stürmten kurz danach das Feld. Polizisten schirmten die Spieler um den zweifachen Gäste-Torschützen Didier Drogba ab und geleitete sie in die Kabine. Im Fernsehen waren Explosionen zu hören, Fahnen wurden verbrannt. Lange blieb die Lage unübersichtlich, immer mehr Menschen gelangten in den Stadioninnenraum.

Bierhoff untermauert: Kein Abschiedsspiel für Ballack

Berlin (dpa) - Teammanager Oliver Bierhoff hat sich deutlich gegen ein nachträgliches Abschiedsspiel für Michael Ballack in der Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen. «Ich finde persönlich, dass die Zeit für Abschiedsspiele vorbei ist», sagte Bierhoff im «Aktuellen Sportstudio» und verwies auf ehemalige Auswahlspieler wie Jürgen Klinsmann und Jürgen Kohler, die ebenfalls kein besonderes letztes Match bekommen hätten. Ballack hatte jüngst erklärt, sich trotz seines Rücktritts vom aktiven Sport noch ein Abschiedsspiel zu wünschen. Bierhoff sagte: «Erstmal haben wir wenige Termine überhaupt zur Verfügung». Außerdem schaffe man dadurch einen Präzedenzfall.

Deutsche U 19-Junioren erreichen zweite EM-Qualifikationsrunde

Grevenmacher/Luxemburg (dpa) - Die deutschen U 19-Junioren haben die nächste Qualifikationsrunde zur Fußball-EM 2013 erreicht. Die Mannschaft von Trainer Christian Ziege landete im zweiten Spiel der ersten Runde in Luxemburg einen 5:0 (3:0)-Sieg gegen den Gastgeber und kann nicht mehr von einem der ersten beiden Gruppenplätze verdrängt werden. Im letzten Spiel an diesem Dienstag trifft die deutsche Mannschaft auf Irland.

Tennis-Stars Murray und Djokovic im Finale von Shanghai

Shanghai (dpa) - Olympiasieger Andy Murray und Novak Djokovic bestreiten das Finale des Tennis-Masters von Shanghai. Der Schotte Murray setzte sich 6:4, 6:4 gegen den Weltranglistenersten Roger Federer durch und ließ sich auch von zwei Regenunterbrechungen im zweiten Satz nicht beirren. Er wahrte damit seine Chance auf einen Titel-Hattrick in der chinesischen Metropole. Zuvor hatte der Serbe Djokovic den Tschechen Tomas Berdych mit 6:3, 6:4 bezwungen.

Bayreuth hält sich in Bundesliga schadlos - Auch Ulm siegt

Berlin (dpa) - Die Basketballer des BBC Bayreuth halten sich in der Bundesliga weiter schadlos. Die Oberfranken feierten am Samstag den vierten Sieg im vierten Saisonspiel und verteidigten Platz eins in der Tabelle. Gegen die Neckar RIESEN Ludwigsburg sprang ein 94:82 (49:40)-Erfolg heraus. Auch Vorjahresfinalist ratiopharm Ulm durfte beim 95:88 (50:41) gegen die Würzburg Baskets einen Sieg bejubeln. Die Telekom Baskets Bonn gewannen 83:66 (38:24) in Braunschweig, die EWE Baskets Oldenburg 79:60 (35:30) gegen Schlusslicht Tigers Tübingen vorläufig. Die Eisbären Bremerhaven eroberten dank eines 114:80 (55:41) bei den LTi Giesen 46ers ihre ersten Punkte.

Pleiteserie von Essen in Handball-Bundesliga hält an

Berlin (dpa) - Die Handballer der TuSEM Essen bleiben in der Bundesliga Punktelieferant für die gegnerischen Teams. Am 8. Spieltag unterlag der dreimalige deutsche Meister am Samstagabend bei HBW Balingen-Weilstetten 23:29 (10:16) und hat damit weiter keinen einzigen Punkt auf der Habenseite. Neben Balingen feierten auch die MT Melsungen beim 32:27 gegen den VfL Gummersbach und die TuS N-Lübbecke beim 29:26 (17:13) gegen den TV Neuhausen/Erms Erfolge.

Britta Steffen Überraschungssiegerin über 50 Meter Freistil

Stockholm (dpa) - Britta Steffen hat beim Kurzbahn-Weltcup in Stockholm einen überraschenden Sieg gefeiert. Die Berliner Schwimmerin düpierte über 50 Meter Freistil unter anderem Lokalmatadorin Therese Alshammar und siegte in 24,05 Sekunden. Für ihren Freund Paul Biedermann aus Halle/Saale sprang über 400 Meter Freistil nach 3:45,14 Minuten Rang zwei heraus.

Golfprofi Siem klettert in Portugal auf Platz 17

Vilamoura/Portugal (dpa) - Der Ratinger Golfprofi Marcel Siem hat sich am dritten Tag der Portugal Masters auf Platz 17 verbessert. Der 32-Jährige spielte am Samstag auf dem Par-71-Platz an der Algarve eine 68er-Runde und machte acht Plätze gut. Insgesamt liegt der Rheinländer fünf Schläge unter Platzstandard. Mit 13 Schlägen unter Par führt der Österreicher Bernd Wiesberger auf dem Oceânico Viktoria Golf-Kurs mit einem Schlag Vorsprung vor dem Engländer Ross Fisher. Martin Kaymer aus Mettmann hatte den Cut verpasst.

Schwäbisch Hall wieder deutscher American-Football-Champion

Berlin (dpa) - Die American Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns haben ihren deutschen Meistertitel erfolgreich verteidigt. Das Team aus Baden-Württemberg feierte am Samstagabend im German Bowl in Berlin einen dramatischen 56:53-Erfolg über die Kiel Baltic Hurricanes. Ein Fieldgoal von Thomas Rauch 34 Sekunden vor Schluss bescherte Schwäbisch Hall schließlich den Erfolg.