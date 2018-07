Roswell/Wien (dpa) - Extremsportler Felix Baumgartner will mit rund vierstündiger Verspätung am Sonntag seinen Versuch starten, in die Stratosphäre vorzudringen. Als neuer Beginn des Projekts wurde 10 Uhr Ortszeit (18 Uhr MESZ) in Roswell im US-Staat New Mexico festgesetzt.

Ursprünglich hätte es bereits um 6 Uhr morgens losgehen sollen, doch der Wind war zu stark. Ein riesiger Heliumballon soll eine Kapsel mit dem 43-jährigen Österreicher in einer rund dreistündigen Reise auf 36 Kilometer Höhe bringen. Dort will er in einem speziellen Druckanzug von einer Plattform vor der Kapsel springen. Wenn alles gutgeht, wäre Baumgartner der erste Mensch, der im freien Fall die Schallmauer durchbricht.

Homepage des Projekts