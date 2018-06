Roswell/Wien (dpa) - Extremsportler Felix Baumgartner hat seinen lange erwarteten Stratosphären-Rekordversuch gestartet. Der Österreicher hob gegen 17.30 Uhr deutscher Zeit in Roswell im US-Staat New Mexico in einer Kapsel an einem Heliumballon in Richtung All ab. Der Aufstieg auf die Absprunghöhe von 36 Kilometern soll zweieinhalb Stunden dauern: Gegen 20.00 Uhr deutscher Zeit will der 43-Jährige die Kapsel verlassen, abspringen und als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen. Geschützt wird er nur von einem Druckanzug und einem Helm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.