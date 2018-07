Roswell/Wien (dpa) - Extremsportler Felix Baumgartner hat seinen lange erwarteten Stratosphären-Rekordversuch am Sonntagnachmittag gestartet. Der Österreicher hob gegen 9.30 Uhr Ortszeit (17.30 Uhr MEZ) in Roswell im US-Staat New Mexico in einer Kapsel an einem Heliumballon in Richtung All ab.

Der Aufstieg auf die Absprunghöhe von 36 Kilometern soll zweieinhalb Stunden dauern: Gegen 12.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MEZ) will der 43-Jährige die Kapsel verlassen, abspringen und als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen. Geschützt wird er nur von einem Druckanzug und einem Helm.

Baumgartner hatte sich fünf Jahre lang auf das Projekt vorbereitet, der Start war immer wieder verschoben worden. Zuletzt hatte am vergangenen Dienstag starker Wind den Start in letzter Minute verhindert. Dutzende Fernsehsender und Internetportale auf der ganzen Welt übertrugen das Spektakel am Sonntag live.