Wien/Roswell (dpa) - Zurück geht es nur im freien Fall: Extremsportler Felix Baumgartner hat am Sonntagnachmittag seinen lang erwarteten, waghalsigen Stratosphären-Sprung gestartet.

Um 9.30 Uhr Ortszeit (17.30 Uhr MEZ) hob der 43-jährige Österreicher in Roswell im US-Staat New Mexico in seiner Kapsel unter einem riesigen Heliumballon Richtung All ab. Nach rund zweieinhalb Stunden Reise soll er 36 Kilometer Höhe erreicht haben: Von dort will er aus der Kapsel abspringen und als erster Mensch im freien Fall die Schallmauer durchbrechen.

«Ich glaub' es ist nicht nur mir ein Stein vom Herzen gefallen, sondern allen hier», sagte der Bruder des Sportlers, Gerald Baumgartner, nachdem die Kapsel einige tausend Meter Höhe erreicht hatte. Der Start galt als besonders gefährlich, da der Extremsportler sich bei Problemen erst ab einigen hundert Metern Höhe mit dem Fallschirm hätte retten können.

Der Start des Projekts war wegen verschiedener Probleme immer wieder verschoben worden. Zuletzt sagten die Organisatoren den Start am vergangenen Dienstag in letzter Minute wegen zu starkem Wind ab. Dies war auch der Grund, warum Baumgartner am Sonntag rund dreieinhalb Stunden nach Plan startete. Da war es dann allerdings so gut wie windstill.

Der Sportler hatte sich rund fünf Jahre auf den Sprung aus der Stratosphäre vorbereitet. Der 43-Jährige will als erster Mensch nur mit einem speziellen Druckanzug bekleidet aus der Stratosphäre springen und im freien Fall Überschallgeschwindigkeit erreichen. Ob er es tatsächlich geschafft hat, wird jedoch erst Tage später nach der genauen Auswertung aller Messwerte offiziell feststehen.

Ist er auf Absprunghöhe, tritt Baumgartner auf eine Plattform, klinkt sich aus dem Versorgungssystem der Kapsel aus und springt. Den Schätzungen nach erreicht der Extremsportler nach rund 30 Sekunden Schallgeschwindigkeit, weitere fünfeinhalb Minuten soll er im freien Fall verbringen. Dann öffnet er seinen Fallschirm und gleitet zur Erde zurück.

Die Bedingungen auf der Höhe sind für einen Menschen ohne spezielle Schutzmaßnahmen tödlich: Die Temperatur liegt beispielsweise bei etwa minus 70 Grad, wegen der geringen Luftdichte würde das Blut zu kochen beginnen. Baumgartner wird von Ärzten vom Boden aus die gesamte Zeit überwacht. Eine Gefahr ist auch, dass er beim Sprung ins Trudeln geraten und dann das Bewusstsein verlieren könnte.

Schafft der Österreicher sein Vorhaben, stellt er gleich vier Rekorde auf: der höchste bemannte Ballonflug, der höchste Fallschirmsprung, das erstmalige Durchbrechen der Schallmauer eines Menschen und der längste freie Fall. Im Vorfeld wurde immer wieder betont, mit dem Projekt wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse für die Raumfahrt gewinnen zu wollen. Der Nutzen ist aber unter Experten umstritten.

Die Kosten werden auf rund 50 Millionen Euro geschätzt, Sponsor Red Bull äußert sich dazu nicht offiziell. Die Werbewirkung des stundenlang in alle Welt übertragenen Spektakels wurde schon vor dem erneuten Versuch am Sonntag auf Hunderte Millionen Euro geschätzt.

