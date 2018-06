Roswell/Wien (dpa) - Extremsportler Felix Baumgartner hat seinen Stratosphären-Rekordversuch gestartet.

Der 43-jährige Österreicher hob um 9.30 Uhr (17.30 Uhr MEZ) in Roswell im US-Staat New Mexico in einer Kapsel mit dem Heliumballon Richtung All ab.