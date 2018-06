Shanghai (dpa) - Die Weltranglistenerste war für Julia Görges dann doch eine Nummer zu groß. Im Finale von Linz verpasste die Bad Oldesloerin den erhofften Turniersieg. Novak Djokovic hat indes das Masters-Turnier in Shanghai gewonnen. Dem Serben winkt wieder Platz eins der Weltrangliste.

Julia Görges hat beim WTA Turnier von Linz trotz einer tollen Aufholjagd den Finalsieg verpasst. Die Tennisspielerin aus Bad Oldesloe unterlag am Sonntag der Weltranglistenersten Victoria Asarenka 3:6, 4:6 und zog damit auch in ihrem zweiten Endspiel 2012 den Kürzeren. Die 23-Jährige lag bei der mit 220 000 Dollar dotierten Veranstaltung gegen die weißrussische Topfavoritin im zweiten Satz schon mit 0:5 im Rückstand, kam wieder bis auf 4:5 heran und gab dann doch das eigene Aufschlagspiel ab.

Görges hatte im Februar schon das Endspiel von Dubai verloren, damals gegen die Polin Agnieszka Radwanska. Zugleich blieb ihr der insgesamt dritte Turniererfolg in ihrer Karriere verwährt.

Ein dramatisches Endspiel lieferten Novak Djokovic und Andy Murray beim ATP-Masters von Shanghai. In dem Krimi über atemberaubende 3:21 Stunden setzte sich der Serbe Djokovic 5:7, 7:6 (13:11), 6:3 gegen den Olympiasieger aus Schottland durch. Damit gelang dem ehemaligen Branchenprimus eine kleine Revanche für die Final-Niederlage bei den US Open und ein weiterer Schritt zurück an die Weltranglistenspitze. Dank seines fünften Titels in diesem Jahr verkürzte Djokovic, der fünf Matchbälle abwehrte, seinen Rückstand auf Spitzenreiter Roger Federer, der im Halbfinale am Schotten Murray gescheitert war.

In der Vorwoche hatte Djokovic bereits in Peking gewonnen. Nun beendete er die Serie von Murray, der in den vergangenen beiden Jahren in Shanghai siegte. Nach dem glatten 6:4, 6:4 gegen Federer am Samstag schien der Brite auch gegen Djokovic lange auf Siegkurs. Im Tiebreak des zweiten Satz bot sich ihm mehrfach die Chance, das Match zu beenden. Doch Djokovic schaffte noch die Wende.

Anders als Murray konnte seine Landsfrau Heather Watson ihr Finale am Sonntag gewinnen. Die 20-Jährige sorgte im Endspiel von Osaka für den ersten WTA-Turniersieg einer Britin seit 24 Jahren. Sie gewann bei der mit 220 000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung mit 7:5, 5:7, 7:6 (7:4) gegen Chang Kai-Chen aus Taiwan.

Pausieren muss dagegen weiterhin Angelique Kerber. Die 24-Jährige sagte ihren Start beim Turnier in Luxemburg ab, weil ihre Fußverletzung noch immer nicht ausgeheilt ist. Die Kielerin hatte sich die Blessur in Peking zugezogen und deshalb auch nicht am Turnier in Linz teilgenommen. Ihre Teilnahme an der Tennis-WM der besten acht Spielerinnen der Saison vom 23. bis 28. Oktober in Istanbul ist aber möglich. Die Weltranglisten-Sechste geht nach ihrer kräftezehrenden Saison damit zwar ausgeruht, allerdings auch ohne echte Turnier-Generalprobe in ihre erste WM in Istanbul.