Berlin (dpa) - Ginge es nach den Deutschen, hätte US-Präsident Barack Obama eine zweite Amtszeit sicher. Laut einer Emnid-Umfrage im Auftrag der «Bild am Sonntag» glauben 82 Prozent an einen Sieg des Demokraten. Einen Triumph des Herausforderers Mitt Romney erwarten dagegen nur 11 Prozent. In den USA liegen beide Kontrahenten nach jüngsten Meinungsfragen gleichauf. Obama bediene die sozialdemokratische Mentalität der Deutschen. Sie würden ihn als Kämpfer gegen soziale Ungleichheit sehen. So erklärt Emnid-Chef Klaus-Peter Schöppner die Sympathie der Deutschen für Obama.

