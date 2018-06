Offenbach (dpa) - Am Montag überwiegt starke Bewölkung mit zeitweiligem Regen oder Schauern. Im Südosten regnet es auch längere Zeit. Im Tagesverlauf wird es im Westen und Nordwesten etwas freundlicher. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 14 Grad, meldet der Deutsche Wetterdienst.

In der Nacht zum Dienstag kommt es bei wechselnder Bewölkung überwiegend niederschlagsfrei. Gebietsweise kann es auch aufklaren. An der Nordsee sind jedoch weitere Schauer unterwegs; auch von den Alpen bis zum Bayerischen Wald regnet es noch längere Zeit, Schnee fällt oberhalb etwa 1100 Metern. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen 7 und 2 Grad, im Süden kann es in ungünstigen Lagen leichten Frost geben.

DWD-Vorhersage