Berlin (dpa) - In Europa werden die Verbraucher bei den Stromkosten sehr unterschiedlich zur Kasse gebeten. Im Jahr 2011 lag der Strompreis für Haushalte mit einem Jahresverbrauch zwischen 2500 und 5000 Kilowatt pro Stunde (kWh) in Dänemark und Deutschland am höchsten.

Am günstigsten waren die Stromkosten nach einem Vergleich des Bundeswirtschaftsministeriums bei einem entsprechenden Jahresverbrauch in Estland und Bulgarien. Verglichen wurden die 27 EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen.

Die fünf Länder mit den höchsten Stromkosten (inkl. aller Steuern):

Die fünf Länder mit den niedrigsten Stromkosten:

Excel-Tabelle des Bundeswirtschaftsministeriums