Berlin (dpa) - Nun ist es offiziell: Die Strompreise könnten 2013 wegen der Umlage zur Förderung von Wind- und Solarenergie einen Sprung nach oben machen. Die auf den Preis aufgeschlagene Umlage zur Förderung erneuerbarer Energien steigt um 47 Prozent auf 5,277 Cent je Kilowattstunde. Das teilten die zuständigen Netzbetreiber mit. Der Rekordanstieg sorgt in der Bundesregierung für Streit, wie sich die Stromkosten insbesondere für Bürger mit niedrigen Einkommen mindern lassen. Kanzlerin Angela Merkel will dazu am 2. November mit den Ministerpräsidenten zusammentreffen.

