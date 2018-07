Brüssel (dpa) - Wegen der stark steigenden Zahl von Asylbewerbern aus den Balkanstaaten droht die EU mit Konsequenzen - etwa vorübergehend wieder eine Visumpflicht einzuführen.

«Wir sind sehr besorgt», sagte ein Sprecher von EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström am Montag in Brüssel. Der große Ansturm von Menschen aus den Balkanstaaten - unter anderem Serbien und Mazedonien - blockiere die Asylsysteme in mehreren EU-Staaten. Darüber hätten sich sechs Länder, darunter Deutschland, in Brüssel beschwert. Die EU-Innenminister werden bei ihrem Treffen am 25. Oktober darüber beraten.

