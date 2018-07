Hannover (SID) - Der norwegische Fußball-Nationalstürmer Mohammed Abdellaoue ist am Montag in das Mannschaftstraining des Bundesligisten Hannover 96 zurückgekehrt. Damit steht der 26-Jährige Hannovers Trainer Mirko Slomka im nächsten Ligaspiel am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) wieder zur Verfügung. Aufgrund von Rückenproblemen hatte der 23-malige Auswahlspieler seine Teilnahme an den WM-Qualifikationsspielen in der Schweiz (1:1) und am Dienstag gegen Zypern abgesagt.