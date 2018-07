Berlin (SID) - Die Geste von Miroslav Klose hatte für enormes Aufsehen gesorgt - jetzt wird der 34 Jahre alte Stürmer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für sein vorbildliches Verhalten in einem Ligaspiel seines Klubs Lazio Rom ausgezeichnet. Klose erhält am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) unmittelbar vor dem WM-Qualifikationsspiel in Berlin gegen Schweden eine Fair-Play-Medaille des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Im Rahmen der Aktion "Fair ist mehr" werden DFB-Präsident Wolfgang Niersbach und DFB-Generalsekretär Helmut Sandrock den 125-maligen Nationalspieler ehren. Klose hatte Ende September im Spiel von Lazio in Neapel beim Stand von 0:0 sein per Hand erzieltes Tor durch den Schiedsrichter annullieren lassen.

Daraufhin war der frühere Lauterer von allen Seiten mit Lob überschüttet worden. "Bravo, Miro Klose, für diese Geste!", hatte sogar FIFA-Präsident Joseph S. Blatter getwittert: "Das zeigt einfach, dass man beides sein kann - ein großer und fairer Spieler." Lazio verlor übrigens 0:3.

Für Klose war die Geste dennoch "selbstverständlich", wie er am Montag in Berlin verdeutlichte: "Ich weiß, wieviele junge Zuschauer wir haben. Wir haben eine Vorbildfunktion. Die ging verloren. Wir müssen wieder Vorbilder werden und die Fairness im Sport bewahren."

Die eigentliche Preisverleihung findet bereits am Dienstagvormittag im Festsaal des Berliner Abgeordnetenhauses statt. Dort werden Bundesligatrainer Mike Büskens von der SpVgg Greuther Fürth, Stürmer Marius Ebbers (FC St. Pauli) und Klaus Hafner, Stadionsprecher des FSV Mainz 05, für ihr vorbildlich faires Verhalten mit der DFB-Medaille ausgezeichnet.

Die Aktion startete der Verband vor zwölf Jahren. Klose hatte 2005 schon einmal einen Sonderpreis erhalten, als er noch in Diensten von Werder Bremen eine Elfmeter-Entscheidung hatte revidieren lassen.