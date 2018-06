Randers (SID) - Der deutsche Handball-Vizemeister Buxtehuder SV ist mit einer klaren Niederlage in die Champions League gestartet. Der noch verlustpunktfreie Tabellenführer der Bundesliga unterlag in der Gruppe A beim dänischen Meister Randers HK mit 26:36 (10:20). Nach sechs Niederlagen in sechs Spielen bei der Champions-League-Premiere in der Vorsaison wartet Buxtehude damit weiter auf den ersten Punktgewinn in der Königsklasse.

In Randers zeigte Buxtehude vor allem in der ersten Halbzeit Schwächen in der Offensive und der Rückwärtsbewegung. Dadurch kamen die Gastgeber durch schnelle Gegenstöße immer wieder zu einfachen Toren. In der zweiten Hälfte hielt der BSV dann besser mit, ohne den Sieg der Däninnen gefährden zu können. Als erfolgreichste Werferin der Niedersachsen tat sich Nationalspielerin Lone Fischer mit sieben Toren hervor.

Nach der Auftaktniederlage empfängt Buxtehude am Samstag den rumänischen Serienmeister Oltchim Valcea, weiterer Gruppengegner für die Mannschaft von Trainer Dirk Leun ist der achtmalige Champions-League-Sieger Hypo Niederösterreich.