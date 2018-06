Islamabad (dpa) - Knapp eine Woche nach dem Taliban-Attentat auf die 14-jährige Malala Yousafzai in Pakistan ist das verletzte Mädchen zur weiteren Behandlung nach Großbritannien geflogen worden.

Ärzte hätten empfohlen, sie in eine britische Einrichtung zu verlegen, die auf schwer verletzte Kinder spezialisiert sei, teilte das pakistanische Militär am Montag mit. Experten seien sich einig, dass die Schülerin wegen der «physischen und psychologischen Folgen» des Angriffs ausgedehnte Pflege benötige.

Malala wurde vor ihrer Ausreise in pakistanischen Militärkrankenhäusern behandelt, nachdem ihr am vergangenen Dienstag Taliban-Kämpfer im Swat-Tal gezielt in den Kopf geschossen hatten. Die 14-Jährige hatte sich trotz Drohungen der Extremisten seit Jahren um Bildung für Mädchen bemüht und dafür auch den Friedenspreis ihres Landes erhalten. Der Anschlag hatte in Pakistan und international Entsetzen ausgelöst. Die britische BBC berichtete, Malala solle in einem Krankenhaus in Birmingham behandelt werden.

In der Mitteilung des Militärs hieß es, die Ärzte seien «zufrieden mit ihrem derzeitigem Zustand». Daher hätten die Ärzte geraten, sie nun zu einer ausländischen Einrichtung zu überweisen, die eine breite Behandlung liefern könne. Malala sei mit Zustimmung ihrer Familie von einem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten stammenden Rettungsflugzeug ausgeflogen worden. Die pakistanische Regierung werde die Kosten für Transport und Behandlung übernehmen. Unklar blieb, ob Malala inzwischen das Bewusstsein wiedererlangte.

Der britische Außenminister William Hague sagte am Montag, Großbritannien stehe im Kampf gegen Terrorismus «Schulter an Schulter» mit Pakistan. «Malalas tapferer Einsatz für das Recht aller jungen Mädchen auf Bildung ist beispielhaft für uns alle.» Der «barbarische Angriff» auf das Mädchen habe Pakistan und die Welt schockiert. «Die öffentliche Abscheu und die Verurteilung dieser feigen Attacke zeigen, dass die Menschen in Pakistan nicht von Terroristen geschlagen werden können.»

Unterdessen griffen nach Angaben der Polizei bis zu 300 Aufständische einen Kontrollposten der Sicherheitskräfte in der nordwestpakistanischen Provinz Khyber-Pakhtunkhwa an. Bei dem mehrstündigen Gefecht in der Nacht zu Montag seien sechs Angehörige der Sicherheitskräfte getötet und elf verwundet worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Aufständischen hätten Verluste erlitten. Extremisten wie die Taliban greifen regelmäßig Checkpoints an.