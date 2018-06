London (dpa) - Mick Jagger hat die Gerüchte um angebliche Rolling-Stones-Konzerte noch in diesem Jahr angeheizt. Er sei sich sicher, dass sehr bald etwas auf Facebook über die Tour bekanntgegeben werde, sagte Jagger in einem BBC-Radio-Interview. Zuletzt war die Band 2007 mit ihrem Album «A Bigger Bang» auf Tournee. Die Stones feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

