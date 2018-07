Augsburg (dpa) - Auch der zweite Befangenheitsantrag der Verteidiger des ehemaligen Waffenlobbyisten Karlheinz Schreiber ist als unbegründet zurückgewiesen worden. Die Anwälte stützten sich auf Behauptungen, die nicht der Wahrheit entsprächen, hieß es in dem Beschluss, den die Vorsitzende Richterin am Augsburger Landgericht verlas. Schreiber war 2010 von einer anderen Augsburger Kammer wegen Steuerhinterziehung zu acht Jahren Haft verurteilt worden. In dem neuen Verfahren werden die Vorwürfe noch einmal neu aufgearbeitet.

