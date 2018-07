Colorado Springs (SID) - Der dreimalige BMX-Weltmeister und Olympiateilnehmer Kyle Bennett ist tot. Wie der US-amerikanische Radsportverband USAC bestätigte, hatte der 33-jährige Texaner in seiner Heimatstadt Conroe offenbar wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pickup verloren und war daraufhin unter anderem gegen ein Eisentor geprallt. Bennett, der bei den Sommerspielen vor vier Jahren in Peking das Halbfinale erreicht hatte, erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.