Altenberg (SID) - Tatjana Hüfner und David Möller haben auch beim zweiten Selektionsrennen zur Qualifikation für den kommenden Rodel-Weltcup die nationale Konkurrenz beherrscht. Beide fuhren wie schon beim ersten internen Ausscheidungsrennen vor einer Woche in Winterberg Siege ein.

Olympiasiegerin Hüfner (Friedrichroda) setzte sich bei den Frauen vor Natalie Geisenberger (Miesbach) und Anke Wischnewski (Oberwiesenthal) durch. Hinter Möller (Sonneberg) platzierten sich Johannes Ludwig (Oberhof) und Andi Langenhan (Zella-Mehlis).

Olympiasieger Felix Loch kam lediglich als Vierter ins Ziel, muss sich aber keine Sorgen um sein Weltcup-Ticket machen. Als Weltcupgesamtgewinner des Vorjahres ist der Sohn von Bundestrainer Norbert Loch gesetzt. "Felix hat viel probiert, da weiß man, woher der Abstand kommt", sagte Norbert Loch.

Die Entscheidung über die endgültige Weltcup-Besetzung fällt beim dritten und letzten Selektionsrennen am 26. Oktober in Oberhof. Die Bekanntgabe des Kaders erfolgt bei der Saisoneröffnungs-Pressekonferenz am 31. Oktober.