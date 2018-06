Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Annette Schavan (beide CDU) nach Plagiatsvorwürfen das Vertrauen in ihre Arbeit als Bundesbildungsministerin ausgesprochen. «Die Bundeskanzlerin hat volles Vertrauen zu ihr», sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Dieses Vertrauen gelte der Zusammenarbeit Merkels mit Schavan als erfolgreiche Ministerin. Über die Doktorarbeit Schavans müsse der Promotionsausschuss der Universität Düsseldorf befinden.

Der Vorsitzende dieses Gremiums hat Schavan in einem Gutachten laut Medienberichten eine leitende Täuschungsabsicht bei ihrer Doktorarbeit vorgeworfen haben.

